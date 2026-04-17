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Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Marau e Nicolau Vergueiro

Quarta fase da Operação Bagagem Oculta mobilizou 26 agentes e contou com apoio da Brigada Militar

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