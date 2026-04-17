Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Marau e Nicolau Vergueiro

Desde o início da operação já são 19 pressos. Polícia Civil / Divulgação

Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (17) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas em Marau e Nicolau Vergueiro, no norte do Estado. Já são 19 prisões desde o início das investigações da Operação Bagagem Oculta, em agosto de 2025.

Um suspeito foi preso em flagrante após os policiais encontrarem munições de diversos calibres e uma porção de droga. Outras duas prisões preventivas ocorreram por meio do cumprimento de mandados, também relacionados ao tráfico de entorpecentes.

A quarta fase da operação mobilizou 26 agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar, com apoio do 3º Esquadrão de Marau e do 3º BPChoque de Passo Fundo, além do uso de sete viaturas.