Suspeitos de extorquir cerca de R$ 50 mil de idoso são presos em Carazinho

Idoso disse ter sido ameaçado de morte e coagido a entregar R$ 2,4 mil aos suspeitos. Brigada Militar / Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante por extorsão e ameaças a um idoso em Carazinho, no norte do Estado. A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (21) no bairro Glória.

Durante patrulhamento da Brigada Militar (BM), policiais viram dois homens em frente à casa do idoso. Após abordagem, a vítima disse ter sido ameaçada de morte momentos antes e coagido a entregar R$ 2,4 mil a um dos suspeitos.

Questionado, um dos autores confessou que havia escondido o dinheiro com a filha de quatro anos, que estava com eles. A criança entregou o valor à guarnição. Uma outra criança também estava no local. Elas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

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Ainda durante a ocorrência, um terceiro envolvido foi identificado, que seria responsável por levar os autores até a casa da vítima com um carro de aplicativo. De acordo com a BM, o idoso era alvo dos criminosos há algum tempo e já havia sofrido prejuízo de cerca de R$ 50 mil.