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Suspeitos de extorquir cerca de R$ 50 mil de idoso são presos em Carazinho

Homens esconderam cerca de R$ 2,4 mil com a filha de quatro anos de um deles e foram detidos em flagrante

Alessandra Hoppen

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