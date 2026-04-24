Suspeito de estuprar netas e enteada com deficiência é preso em Mato Castelhano

Um homem de 57 anos foi preso preventivamente suspeito do crime de estupro de vulnerável contra duas netas e uma enteada. A prisão foi no interior de Mato Castelhano, no norte do Estado, na tarde de quinta-feira (23).

Conforme o delegado Mário Pezzi, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), as duas netas do investigado têm idades entre cinco e 12 anos.

A enteada é maior de idade, mas sofre de deficiência grave. Segundo a polícia, os casos de estupro aconteceram entre cinco e 10 anos atrás.

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As crianças residiam com o homem em Passo Fundo à época dos fatos. Atualmente, havia medidas protetivas de urgência em vigor.

O suspeito teria tentado se reaproximar delas recentemente, fato que levou a prisão preventiva, assim como os crimes de estupro. O homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.