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Notícia

Suspeito de estuprar netas e enteada com deficiência é preso em Mato Castelhano

Homem de 57 anos foi preso após tentativa de reaproximação das vítimas, mesmo com medidas protetivas em vigor desde a época dos crimes

Alessandra Hoppen

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