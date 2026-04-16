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Quatro são presos por extorsão em golpe que cobrava falsa dívida em sacas de soja no norte do RS

Suspeitos foram detidos após exigirem, com ameaças, pagamento referente a golpe envolvendo R$ 5 milhões em sacas de soja

Alessandra Hoppen

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