Quatro são presos por extorsão em golpe que cobrava falsa dívida em sacas de soja no norte do RS

Veículo utilizado para fazer cobrança foi apreendido. Polícia Civil / Divulgação

Quatro pessoas foram presas em flagrante por extorsão após cobrarem uma falsa dívida de sacas de soja de um empresário em Victor Graeff, no norte do Estado.

Segundo a Polícia Civil, a cobrança está ligada a um golpe investigado na região, envolvendo a promessa de conversão de soja em títulos e, posteriormente, em terras na região de Santa Maria.

Conforme a investigação, um homem firmou contrato com a vítima, moradora de Victor Graeff, há alguns anos. Nesse tempo, a vítima teria repassado ao suspeito o equivalente a R$ 5 milhões em sacas de soja, mas nunca recebeu os títulos e nem as terras prometidas.

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Diante da falta de retorno, o empresário decidiu interromper os pagamentos, deixou de responder às cobranças e ingressou com ação judicial, além de registrar ocorrência. O suspeito, então, contratou uma suposta empresa de cobrança para exigir o pagamento do restante das sacas de soja previstas no contrato.

Quatro pessoas passaram a procurar o empresário, exigindo que ele quitasse a suposta dívida. Conforme a investigação, apesar do dinheiro recebido durante anos, o suspeito nunca entregou qualquer área.

A primeira cobrança registrada ocorreu no último dia 8 de abril. No dia seguinte, a vítima procurou a delegacia para relatar que três homens foram procurá-lo, em sua empresa. A nova investida ocorreu na terça-feira (14), quando o homem viu a caminhonete dos suspeitos, se escondeu e acionou a Polícia Civil.