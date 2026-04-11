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Polícia prende três pessoas durante operação que apura homicídios em Marau

Operação Mão de Fátima busca elucidar a autoria e motivação de três mortes ocorridas em abril no município

Rebecca Mistura

Repórter

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