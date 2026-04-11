Polícia prende três pessoas durante operação que apura homicídios em Marau

Um suspeito foi preso preventivamente e outros dois em flagrante. Polícia Civil / Brigada Militar / Divulgação

Uma ação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Civil de Marau, no norte do RS, prendeu três pessoas na manhã deste sábado (11). A Operação Mão de Fátima busca investigar homicídios recentes ocorridos no município.

A operação foi desencadeada para apurar o assassinato de três homens entre os dias 5 e 6 de abril, além de uma tentativa de homicídio. Um suspeito foi preso preventivamente e outros dois em flagrante.

Durante a ação, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão, em que recolheram uma SUV Hyundai Tucson em situação de furto, duas motocicletas — sendo uma delas com sinal identificador adulterado — capacete e peças de vestuário, aparelhos celulares, um carregador de pistola, uma maleta de arma de fogo, dinheiro e porção de maconha.

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A operação da Polícia Civil contou com a participação de 38 policiais e 13 viaturas, com apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque, que também atuou no reforço do policiamento, principalmente no bairro Fátima.

Relembre os casos

O primeiro homicídio ocorreu no fim da tarde do último domingo (5), quando um jovem foi morto no bairro Fátima. Ele foi atingido por tiros disparados por indivíduos que estavam em uma caminhonete Saveiro. O homem foi identificado como Alan Bassanesi Miranda, 24 anos.

O segundo caso foi um duplo homicídio ocorrido na última segunda-feira (6), por volta das 23h, no bairro Casulo. As vítimas foram pai e filho, identificados como Antônio da Silva, 74 anos, e Mauro da Silva da Rosa, 44.

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Eles foram encontrados mortos dentro de casa. Em outro cômodo, uma mulher de 75 anos foi localizada com ferimentos. Segundo informações preliminares, dois homens armados teriam invadido a residência e efetuado disparos contra as vítimas. A suspeita inicial é de que o alvo fosse o filho.



