Polícia prende homem por envolvimento em morte de mulher baleada em Roque Gonzales

Mandado foi cumprido nesta quarta-feira. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (8), um homem de 35 anos investigado por envolvimento na morte de Tereza de Jesus Trindade da Silva, em Roque Gonzales, na Região Noroeste.

O caso ocorreu em 4 de fevereiro, na Travessa Alvício Sulsbach. Inicialmente o caso foi tratado como feminicídio, mas segundo a polícia, após diligências, a investigação passou a seguir a linha de homicídio qualificado por motivo fútil.

Até o momento, três indivíduos são investigados por participação no crime. Além do suspeito preso nesta quarta, encaminhado ao presídio de Cerro Largo, um segundo envolvido já havia sido preso temporariamente, enquanto um terceiro permanece foragido.

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O ex-companheiro da vítima, que havia sido preso em flagrante no dia do crime, foi liberado. Conforme a polícia, ele não é mais tratado como suspeito. As investigações seguem em andamento e a polícia não divulga possíveis motivações do crime.

Relembre o caso

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 50 anos foi encontrada caída em uma rua no bairro Santo Antônio, em 4 de fevereiro, com ferimentos causados por três tiros de arma de fogo, sendo um na cabeça. Embaixo dela havia uma faca.

Ao ser interrogado pela Polícia Civil de São Luiz Gonzaga, o ex-companheiro da mulher relatou que um terceiro homem chegou no local de carro e atirou contra a vítima, que estava com uma faca em punho.

O filho da mulher e enteado do suspeito, de 33 anos, disse à polícia que não estava presente no momento do crime, mas que ouviu vozes que pediam para "largar a faca", seguidas pelos disparos.

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