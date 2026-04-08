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Polícia prende homem por envolvimento em morte de mulher baleada em Roque Gonzales

Crime ocorreu em 4 de fevereiro e vitimou Tereza de Jesus Trindade da Silva. O caso chegou a ser tratado como feminicídio, mas agora é investigado como homicídio qualificado

Rebecca Mistura

Repórter

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