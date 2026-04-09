Polícia Civil prende 17 em operação contra facção do tráfico na Região Norte

Uma operação da Polícia Civil para desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas cumpriu 27 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (9) na Região Norte.

Segundo a polícia, na ação foram presas 17 pessoas, sendo 16 preventivamente e uma em flagrante. Contabilizando integrantes do grupo criminoso já recolhidos ao sistema prisional, a operação teve 27 alvos.

Já os 36 mandados de busca foram cumpridos em endereços de Passo Fundo, Casca, Santo Antônio do Palma e Paraí. Entre os alvos estão integrantes apontados como responsáveis pela logística, armazenamento, distribuição e gestão financeira do tráfico.

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A investigação identificou uma estrutura considerada altamente organizada, com atuação intensa principalmente nos bairros Planaltina e Operária de Passo Fundo, além de pontos de venda mantidos em Casca.

De acordo com o delegado Venicios Demartini, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o grupo tinha liderança definida e divisão de tarefas entre os integrantes, com setores específicos para distribuição.

— Verificamos que existiam vários núcleos como parte do fracionamento, além de responsáveis pela cobrança e logística. Era feita uma prestação de contas quase que em tempo real para o líder do grupo que estava no presídio — aponta o delegado.

O líder da organização já estava preso e, por determinação judicial, deverá ser transferido para um presídio de alta segurança. A segunda pessoa na hierarquia também foi presa e encaminhada ao sistema prisional.

Durante as buscas, os policiais apreenderam maconha, cocaína, crack, ecstasy, dinheiro, veículos, celulares e materiais usados no tráfico. Além dos mandados judiciais, a ação também terminou com seis prisões em flagrante por tráfico de drogas.

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Investigação apontou domínio territorial

Conforme a Polícia Civil, o inquérito mostrou que o grupo atuava de forma contínua e articulada, abastecendo diversos pontos de venda e mantendo influência sobre territórios específicos.

A corporação afirma que esse modelo de atuação fortalecia outros crimes, como homicídios, roubos e furtos, além de ampliar a sensação de insegurança entre moradores das áreas afetadas.