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Polícia Civil prende 17 em operação contra facção do tráfico na Região Norte

Ação cumpriu 27 mandados de prisão e 36 de busca em Passo Fundo e outras três cidades. Líder do grupo já estava preso

Alessandra Hoppen

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