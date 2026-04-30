Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Polícia Civil investiga suspeita de falsificação de laudos para obter morfina em Cruz Alta

Irregularidade foi confirmada quando um dos médicos citados negou a autenticidade dos laudos. UPA suspendeu novas aplicações sem reavaliação médica 

Eduardo Krais

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