Polícia Civil investiga suspeita de falsificação de laudos para obter morfina em Cruz Alta

Caso ocorreu na UPA de Cruz Alta e está em investigação. Eduardo Krais / Agência RBS

A Polícia Civil de Cruz Alta, no noroeste do RS, investiga uma suspeita de falsificação de laudos e receitas médicas para obtenção de morfina em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, localizada na Vila Brenner.

A investigação teve início em 17 de abril, após denúncia do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Conforme boletim de ocorrência, profissionais da unidade identificaram aplicações repetidas de morfina em altas doses com base em documentos suspeitos.

A irregularidade foi confirmada quando um dos médicos citados nos laudos negou a autenticidade da assinatura e do carimbo. Um dos documentos previa a aplicação de 20 miligramas do medicamento a cada duas horas.

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— A paciente fazia uso de doses muito altas de morfina por um problema clínico que é potencialmente verdadeiro. O problema é que os laudos que justificavam a dose que ela utilizava são falsificados. Fica muito difícil para um médico que está de plantão negar a prescrição do fármaco, já que tem um laudo — diz o presidente do Simers, Marcelo Matias.

O registro policial também aponta que a paciente já recebe mensalmente cerca de 360 ampolas de morfina por meio de decisão judicial. Outro laudo apresentado também é alvo de apuração. A identidade da paciente não foi divulgada.

Diante da situação, a UPA suspendeu novas aplicações do medicamento sem reavaliação médica e manifestou preocupação com a segurança da equipe. Em nota, a unidade informou que todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram imediatamente adotadas e que "se trata de um caso isolado".

Investigação

A Polícia Civil informou que o caso está em fase de investigação, com oitiva de testemunhas e análise de documentos.

Em nota, a prefeitura de Cruz Alta afirmou que adotou medidas imediatas após identificar indícios de falsidade nos documentos apresentados. O município informou a abertura de uma sindicância para apurar os fatos.

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Já a Secretaria Estadual da Saúde disse que acompanha o caso e que poderá adotar medidas administrativas conforme o andamento das apurações. O Estado ressaltou que existem protocolos rigorosos para o controle de medicamentos de uso especial, como a morfina.