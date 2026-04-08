Polícia Civil incinera mais de 340 quilos de drogas apreendidas em Passo Fundo

Prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 7 milhões. Polícia Civil / Divulgação

Uma ação conjunta da Polícia Civil de Passo Fundo, no norte do Estado, incinerou mais de 340 quilos de drogas que haviam sido retiradas de circulação em operações na região. A destruição, realizada sob forte esquema de segurança na terça-feira (7), destruiu entorpecents avaliados em R$ 7 milhões de prejuízo para o crime organizado.

A incineração incluiu uma grande diversidade de substâncias ilícitas, todas vinculadas a processos judiciais com autorização para descarte:

262,46 kg de maconha;

de maconha; 57,74 kg de cocaína;

de cocaína; 16,72 kg de crack;

de crack; 6,6 kg de ecstasy.

Além do peso bruto dessas substâncias, a polícia informou que foram destruídas diversas porções de haxixe e MDMA, pontos de LSD, frascos de lança-perfume e dispositivos de maconha líquida (vapes).

A operação foi coordenada pela 6ª Delegacia de Polícia Regional, sob o comando do delegado Adroaldo Schenkel. Para garantir a legalidade do processo, o ato foi acompanhado por fiscais da Vigilância Sanitária e pelos promotores Cristiano Ledur e Felipe Lisboa Barcelos, do Ministério Público.