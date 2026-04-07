Polícia Civil faz operação contra esquema de atestados médicos falsos em Passo Fundo

A Polícia Civil desarticulou um esquema de falsificação de atestados médicos e associação criminosa durante operação realizada em Passo Fundo, no norte do RS, na tarde desta terça-feira (7).

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão para interromper a produção e o uso dos documentos falsos na cidade. A investigação apontou que o grupo fabricava os atestados para beneficiar pessoas do seu círculo.

Durante a operação, os policiais apreenderam provas da estrutura da organização e da identidade de todos os envolvidos no crime.