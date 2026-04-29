Polícia Civil apreende Porsche ligado a golpe do bilhete premiado em Passo Fundo

Um Porsche vinculado ao golpe do conto do bilhete premiado foi apreendido pela Polícia Civil na terça-feira (28) em Passo Fundo, no norte do Estado. A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia após a prisão de um suspeito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última semana.
Durante a abordagem, o homem apresentou um documento falso, o que levantou suspeitas sobre a atuação em práticas criminosas. A partir da prisão, o automóvel foi localizado e apreendido por ser considerado um bem de alto valor possivelmente adquirido com recursos ilícitos.
Segundo a polícia, o veículo é tratado como elemento patrimonial relevante no inquérito e pode ter ligação direta com os golpes aplicados pelo investigado.
A apreensão faz parte de ações da polícia em andamento, voltadas ao combate a crimes de estelionato.