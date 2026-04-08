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Passo Fundo tem seis agressores de mulheres monitorados por tornozeleira eletrônica

Medida garante o cumprimento de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência. Kit de monitoramento inclui celular com botão do pânico

Heloisa Gamero

Repórter

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