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Pai é indiciado por homicídio culposo após morte da filha em incêndio no noroeste do RS

Menina de seis anos estava sozinha em casa, em Chiapetta, quando o fogo começou. Segundo a polícia, o homem havia saído para um bar

Heloisa Gamero

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