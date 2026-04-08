Pai é indiciado por homicídio culposo após morte da filha em incêndio no noroeste do RS

A casa onde a menina morava foi totalmente consumida pelo fogo. Polícia Civil / Divulgação

O pai da menina que morreu em um incêndio em Chiapetta, no noroeste do RS, foi indiciado por homicídio culposo nesta terça-feira (7). Segundo o delegado Bruno Chaves, a criança estava sozinha em casa quando o fogo começou, enquanto o homem de 41 anos estava em um bar.

Conforme o parecer do médico legista, Claudia Kauani Basso Pommer, seis anos, estava viva quando as chamas começaram. Ela foi encontrada morta próximo da porta da residência, que estava trancada.

O delegado disse que, se estivesse acompanhada do pai, provavelmente a criança poderia ter se salvado, já que precisaria somente destrancar a porta e sair.

— Assim, a negligência do genitor concorreu de forma efetiva para o resultado morte da vítima — pontuou.

Leia Mais Homem condenado a mais de 50 anos por crimes sexuais contra os filhos é preso no norte do RS

A menina estava sozinha desde 1h, quando o responsável saiu de casa e foi a um bar, que fica em um posto de combustíveis. Ele retornou depois das 4h, mas inicialmente afirmou que saiu brevemente para buscar um lanche. Os pais de Claudia eram separados e o homem estava com a guarda da menina.

Relembre o caso

Claudia Kauani Basso morreu queimada na madrugada de 12 de março, em Chiapetta. A casa onde a menina morava com o pai foi totalmente consumida pelo fogo, que começou por volta das 3h20min.

O homem tentou resgatar a filha, mas não conseguiu. Ele ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.