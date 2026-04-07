Pai e filho são mortos a tiros dentro de casa em Marau

Pai e filho foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (6) em Marau, no norte do Estado. O crime ocorreu por volta das 23h, no bairro Casulo.

Conforme a Brigada Militar, o filho foi identificado como Mauro da Silva da Rosa, de 44 anos, e o pai é Antônio da Silva, de 74. Eles foram encontrados mortos dentro de uma residência.

Em um outro cômodo, uma mulher de 75 anos foi encontrada com ferimentos. Ela é esposa de Antônio e mãe de Mauro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Cristo Redentor (HCR), de Marau.

Segundo as informações preliminares, dois homens armados teriam invadido a residência e efetuado disparos contra as vítimas. A suspeita inicial é de que o alvo fosse o filho.

O autor do crime fugiu após o ataque e segue sendo procurado. A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer a motivação.