Segurança

Em Getúlio Vargas
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Operação desarticula cartel suspeito de fraudar licitações e cumpre mandados no RS e SC

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município gaúcho nesta quarta-feira (29)

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