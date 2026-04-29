Operação desarticula cartel suspeito de fraudar licitações e cumpre mandados no RS e SC

Outros 29 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina. Ministério Público / Reprodução

O Ministério Público cumpriu, nesta quarta-feira (29), dois mandados de busca e apreensão em Getúlio Vargas. A ação faz parte de uma operação que desarticula um cartel de empresários suspeitos de fraudar licitações públicas.

Além do município gaúcho, a polícia cumpriu outros 29 mandados de busca e apreensão em nove cidades de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, Blumenau e Itajaí.

A investigação aponta que o grupo de empresários combinava preços previamente para definir qual empresa venceria os contratos públicos. Os suspeitos promoviam um rodízio entre os participantes, utilizavam documentos falsos e apresentavam propostas com valores artificialmente baixos para simular concorrência.

O esquema contava com a ajuda de um servidor público municipal, que favorecia o grupo em troca de vantagens indevidas. O objetivo central era eliminar a disputa real.