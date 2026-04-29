Operação desarticula cartel suspeito de fraudar licitações e cumpre mandados no RS e SC

O Ministério Público cumpriu, nesta quarta-feira (29), dois mandados de busca e apreensão em Getúlio Vargas. A ação faz parte de uma operação que desarticula um cartel de empresários suspeitos de fraudar licitações públicas.
Além do município gaúcho, a polícia cumpriu outros 29 mandados de busca e apreensão em nove cidades de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, Blumenau e Itajaí.
A investigação aponta que o grupo de empresários combinava preços previamente para definir qual empresa venceria os contratos públicos. Os suspeitos promoviam um rodízio entre os participantes, utilizavam documentos falsos e apresentavam propostas com valores artificialmente baixos para simular concorrência.
O esquema contava com a ajuda de um servidor público municipal, que favorecia o grupo em troca de vantagens indevidas. O objetivo central era eliminar a disputa real.
A Operação Ajuste Fino foi realizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), com apoio do Rio Grande do Sul, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).