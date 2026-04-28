Mulher morre após ser atropelada por máquina agrícola em Jóia

Marido da vítima dirigia máquina no momento do acidente. Polícia Civil / Reprodução

Uma mulher de 34 anos morreu nesta terça-feira (28) após ser atropelada por uma máquina agrícola no interior do município de Jóia, no noroeste gaúcho.

Caso aconteceu por volta das 15h no Assentamento Botão de Ouro, no bairro Interior.

A vítima foi identificada como Magali Pereira da Silva. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ricardo Miron, o marido de Magali dirigia o maquinário, uma colheitadeira, no momento do acidente.

A vítima levava uma marmita para o companheiro, que trabalhava na lavoura, quando se desequilibrou e foi atingida pela colheitadeira.