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Noroeste do RS
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Mulher morre após ser atropelada por máquina agrícola em Jóia

Vítima levava marmita para o companheiro quando se desequilibrou e foi atingida; o caso é investigado como acidente

Heloisa Gamero

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