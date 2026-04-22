Mulher fica ferida ao ser agredida com espeto em Catuípe; suspeito é companheiro da vítima

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar crimes de lesão corporal e ameaça contra uma mulher de 24 anos em Catuípe, no noroeste do Estado. Conforme relato da vítima, o seu companheiro, de 34 anos, a agrediu com um espeto de churrasco na madrugada desta quarta-feira (22).

A agressão teria ocorrido durante uma discussão entre o casal no centro da cidade. A vítima relatou que foi agarrada pelo pescoço e atingida com o objeto no apartamento do homem.

A mulher foi atendida no Pronto Atendimento de Catuípe, sem ferimentos graves. Conforme a Brigada Militar, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

O delegado responsável pelo caso, Antônio Soares, informou que a vítima registrou ocorrência contra o autor e pediu medida protetiva de urgência, que foi solicitada ao Judiciário.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Passo Fundo, há uma Delegacia Especializada da Mulher localizada na rua Nascimento Vargas, nº 153. Os telefones são (54) 3581-0725 ou (54)3327-1523. Disque 180 no caso de emergência.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Disque 100 | Direitos Humanos

Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos