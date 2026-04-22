Segurança

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Mulher fica ferida ao ser agredida com espeto em Catuípe; suspeito é companheiro da vítima

De acordo com a Brigada Militar, o homem de 34 anos não foi encontrado. Vítima pediu medida protetiva de urgência

Heloisa Gamero

Repórter

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