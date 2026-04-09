Mulher é presa suspeita de matar o companheiro com golpes de machado em Nova Alvorada 

Uma mulher de 65 anos foi presa em flagrante suspeita de matar seu companheiro com golpes de machado nesta quarta-feira (9), no interior de Nova Alvorada, norte do RS. O caso aconteceu por volta das 16h na localidade de Linha Onze.
Segundo Daniela de Oliveira Mineto, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, José da Silva Ferreira, 84 anos, morreu no local com ao menos cinco machadadas na região da cabeça.
Ainda conforme a delegada, a suspeita chegou a relatar que José teria caído e batido a cabeça na quina do fogão. Ela arrastou o corpo a quase 20 metros de distância da residência e pediu ajuda ao filho e ao vizinho, que chamaram as equipes de socorro.
De acordo com a Brigada Militar, a suspeita confessou o crime alegando desentendimentos pessoais como motivação.
A mulher foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.