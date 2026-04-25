Mulher é presa por suspeita de maltratar cachorro em Marau

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante pela Brigada Militar por suspeita de maus-tratos contra um cão. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (24), em Marau, norte do RS.
Após uma denúncia anônima, por volta das 16h, os policiais encontraram um cachorro amarrado e exposto à chuva em condições precárias no bairro Casulo.
O animal estava sem abrigo, água e alimentação. Diante do cenário de negligência, os policiais prenderam a suspeita.
Após a prisão, a tutora do cão passou por avaliação médica e seguiu para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. Posteriormente, ela foi liberada. O animal foi encaminhado para atendimento veterinário.
Como denunciar
Para registrar casos de maus-tratos, a Polícia Ambiental disponibiliza atendimento 24 horas via WhatsApp pelo número (54) 3335-8350 e pelas redes sociais oficiais do Comando Ambiental da Brigada Militar.