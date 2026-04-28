Mulher é baleada durante conflito na terra indígena de Ventarra, em Erebango

Uma mulher de 32 anos foi atingida por um tiro disparado na terra indígena de Ventarra, em Erebango, no norte do RS. O caso ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (27).
O fato aconteceu após a saída das equipes da Força Nacional e da Polícia Federal, que realizavam diligências relativas a outros crimes no local. Segundo a Brigada Militar, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas.
Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ela passou por cirurgia e o quadro de saúde inspira cuidados.
Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em vigor desde 1° de abril, estabelece a atuação da Força Nacional no território até o fim de junho.
Os episódios de violência são registrados desde o ano passado. Em setembro de 2025, um indígena foi morto a tiros durante um confronto. Já em outubro, outros dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado por disputa pelo controle da terra indígena. Uma mulher também foi baleada e morreu no ano passado.