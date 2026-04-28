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Mulher é baleada durante conflito na terra indígena de Ventarra, em Erebango

Mulher foi atingida durante conflito na reserva e segue internada. Episódios de violência ocorrem há mais de seis meses no território

Emerson Carniel

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS