Mulher é baleada durante conflito na terra indígena de Ventarra, em Erebango

Episódios de violência se estendem desde o ano passado. BPChoque / Divulgação

Uma mulher de 32 anos foi atingida por um tiro disparado na terra indígena de Ventarra, em Erebango, no norte do RS. O caso ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (27).

O fato aconteceu após a saída das equipes da Força Nacional e da Polícia Federal, que realizavam diligências relativas a outros crimes no local. Segundo a Brigada Militar, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Ela passou por cirurgia e o quadro de saúde inspira cuidados.

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