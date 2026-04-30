Mulher é atacada com golpes de faca em Ibiaçá; ex-companheiro é o principal suspeito

Suspeito abandonou veículo e fugiu a pé. Belchyor Teston / Rádio Tapejara

Uma mulher de 34 anos foi atacada com golpes de faca na manhã desta quinta-feira (30), em Ibiaçá, no norte do Estado. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o ataque aconteceu por volta das 7h na rodovia ERS-467, na comunidade dos Navegantes, perto da casa dos pais da mulher. Ela foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara, onde passou por cirurgia e segue internada.

Segundo a investigação, o ex-companheiro teria abandonado o carro no local do crime e fugido a pé por uma área de vegetação. As forças de segurança realizam buscas na região, mas ainda não localizaram o suspeito.