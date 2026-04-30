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Mulher é atacada com golpes de faca em Ibiaçá; ex-companheiro é o principal suspeito

Tentativa de feminicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) na rodovia ERS-467

Heloisa Gamero

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