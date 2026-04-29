MP denuncia 13 pessoas por tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro no norte do RS

Grupo é investigado por ocultar valores obtidos com atividades ilícitas, como o narcotráfico. MPRS / Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou 13 pessoas de um grupo criminoso investigado por envolvimento com tráfico de drogas, planejamento e execução de homicídios no norte do Estado. A denúncia foi apresentada na terça-feira (28).

Conforme a investigação, o grupo também atuava na lavagem de dinheiro para ocultar valores obtidos com atividades ilícitas, especialmente o narcotráfico. Entre os denunciados, um dos integrantes é apontado como autor de ameaças a um magistrado e a um promotor de Justiça durante uma sessão do Tribunal do Júri realizada em Erechim.

Os 13 acusados foram alvos da Operação Plenário, deflagrada em 29 de maio de 2024. De acordo com o Ministério Público, o grupo utilizava estruturas financeiras e patrimoniais para ocultar a origem dos recursos ilícitos.

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À época, a operação teve como foco desarticular a organização criminosa ligada a uma facção. A ação ocorreu em Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Charqueadas e Alvorada.