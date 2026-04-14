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Motorista envolvido na morte de adolescente na BR-285 não tinha habilitação para transportar pulverizador

Em depoimento, homem disse que assumiu a carreta após colega passar mal e que não percebeu abertura do braço do equipamento agrícola

Lavínia Fritzen

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS