Motorista envolvido na morte de adolescente na BR-285 não tinha habilitação para transportar pulverizador

Veículo foi recolhido para perícia. Tamires Hanke / Agencia RBS

O motorista da carreta envolvida no acidente que matou um adolescente de 13 anos na BR-285, em Vitória das Missões, prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (14). Durante a oitiva, o condutor revelou detalhes sobre o que aconteceu antes da colisão envolvendo um pulverizador e confirmou que não possuía a categoria de habilitação exigida para operar o veículo com aquele tipo de carga.

Segundo o depoimento, o homem não era o condutor original. Ele relatou que acompanhava um amigo em uma caminhonete quando o colega passou mal e pediu para que ele assumisse o volante do caminhão. O trajeto tinha como origem Eugênio de Castro e destino Santo Antônio das Missões.

No momento do acidente, o motorista afirmou que já buscava um local seguro para estacionar a carreta que levava o pulverizador. No entanto, a investigação da polícia apontou uma irregularidade: o condutor possui carteira de habilitação na categoria D, mas o transporte do equipamento exigia a categoria E.

Sobre a dinâmica do acidente, o motorista declarou que não percebeu no momento em que o braço do pulverizador se abriu. Ele explicou que observava apenas o retrovisor após sentir uma colisão lateral com outro caminhão que realizava uma ultrapassagem e só foi avisado do ocorrido por outro veículo que vinha atrás.

O segundo caminhoneiro envolvido no caso também foi ouvido e confirmou o contato entre os veículos, mas relatou ter seguido viagem logo após.

Relembre o caso

O acidente aconteceu por volta das 6h40min da última sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Jesus Davi Garcia Vieira, de 13 anos, que residia na localidade de Esquina Borchart, interior de Vitória das Missões.

O adolescente havia saído de casa e caminhava pelo acostamento da rodovia em direção à parada de ônibus, a cerca de 150 metros da entrada de sua residência, para ir à escola. Câmeras registraram o momento em que o jovem foi atingido pelo braço metálico do pulverizador (veja abaixo).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o equipamento se desprendeu e percorreu cerca de 400 metros aberto, arrastando a vegetação à margem da pista antes de atingir o menino, que morreu no local.