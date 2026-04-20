Segurança

Mãe da família
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Morre a terceira vítima de ataque a tiros que matou pai e filho em Marau

Crime aconteceu em 6 de abril. Avelina Silva da Rosa, 76 anos, estava internada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Eduarda Costa

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Tatiana Tramontina

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