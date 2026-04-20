Morre a terceira vítima de ataque a tiros que matou pai e filho em Marau

Avelina Silva da Rosa, 76 anos, é a terceira vítima do ataque a tiros em Marau, no norte do Estado, em 6 de abril. Ela estava internada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e morreu no domingo (19). O marido e o filho dela foram as outras duas pessoas mortas na ação criminosa.
Mauro da Silva da Rosa, 44 anos, e Antônio da Silva, 74 foram encontrados mortos dentro da residência, no bairro Casulo. Avelina estava em outro cômodo, foi socorrida e encaminhada ao hospital.
Segundo as informações repassadas pela Brigada Militar, dois homens armados teriam invadido a residência e efetuado disparos contra as vítimas. A suspeita inicial é de que o alvo fosse o filho do casal.
Os autores do crime haviam fugido depois do ataque mas foram presos em 11 de abril. A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer a motivação.