Moradores de Passo Fundo são presos em operação contra o golpe do bilhete premiado

Um carro foi apreendido e uma pessoa segue foragida. Polícia Civil / Divulgação

Quatro moradores de Passo Fundo, no norte do Estado, foram presos na manhã desta sexta-feira (24), suspeitos de envolvimento com o golpe do bilhete premiado. A Operação Quimera foi realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre.

A investigação teve início após uma idosa, moradora do bairro Rio Branco na Capital, ter tido um prejuízo de R$ 150 mil, no mês de março. Conforme a polícia, os alvos da operação fazem parte de um grupo criminoso de Passo Fundo que pratica de forma reiterada crimes de estelionato.

Durante as investigações, foram reunidas imagens que permitiram a identificação e a individualização das condutas dos investigados.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Um carro foi apreendido, e uma pessoa segue foragida. Os nomes dos investigados não foram divulgados.