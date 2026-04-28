Mãe é presa por suspeita de crime sexual contra o filho de três anos no norte do RS

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na tarde desta segunda-feira (27), uma mulher de 34 anos suspeita de cometer crime sexual contra o próprio filho de três anos. A prisão ocorreu no município de Planalto, no norte do Estado.

De acordo com a investigação, a mulher já possuía medidas judiciais que a proibiam de se aproximar do menino.

Ela descumpriu as ordens e, conforme os indícios colhidos pelos agentes, praticou atos que configuram a violência sexual contra a criança.

Diante do descumprimento das restrições anteriores, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que recebeu parecer favorável do Poder Judiciário.

A mulher foi conduzida ao presídio de Iraí, onde permanece à disposição da Justiça, e responderá pelo crime em regime fechado enquanto o processo tramita.