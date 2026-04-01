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Justiça suspende atividades de falsa psicóloga na Região Noroeste

Mulher atuava de forma ilegal como psicóloga em espaços públicos e privados, sem diploma ou registro no conselho profissional

Alessandra Hoppen

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