Júri de réus pela morte de jovem de 18 anos em Soledade é suspenso horas antes de começar

Paula Perin foi encontrada morta em agosto de 2020. Marizete Perin / Arquivo Pessoal

O júri dos quatro réus pela morte de Paula Perin Portes, 18 anos, em Soledade, marcado para as 13h30min desta terça-feira (7), foi suspenso na noite de segunda (6), horas antes da sessão que ocorreria na Câmara de Vereadores do município.

A decisão, das 18h58min, é do ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que atendeu a recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

O órgão havia tido pedidos de produção de provas negados pelo juiz responsável pelo caso, por isso ingressou com a solicitação de suspensão do julgamento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) havia mantido a decisão de primeira instância e negado o pedido de efeito suspensivo, preservando a realização do júri.

Na decisão desta terça, contudo, o ministro do STJ avaliou que o júri não poderia ocorrer antes de analisar se o Ministério Público poderá ouvir cinco testemunhas para cada fato delituoso e se a delegada poderá depor em plenário.

O julgamento já havia sido adiado outras duas vezes.

Relembre o caso

Paula morreu por asfixia e teve o corpo escondido em uma área de difícil acesso no interior do município de Soledade. Rádio Soledade / Rádio Soledade

Paula desapareceu na noite de 11 de junho de 2020, após sair da casa de amigos para encontrar Micael Wilian Rossi Ortiz, em uma residência de Soledade. Segundo a investigação, cinco homens estavam no local naquela noite e quatro deles foram denunciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

São réus no processo:

Gesriel da Cunha Wedy

Dionatan Portella da Silva

Micael Wilian Rossi Ortiz

João Albino Abegg dos Santos.

Conforme a polícia, a jovem foi morta por asfixia e teve o corpo escondido em uma área de difícil acesso no interior do município. A bolsa dela foi encontrada em 4 de agosto de 2020, em um açude às margens da BR-332. O corpo foi localizado no dia 17 do mesmo mês.

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Para o Ministério Público, o crime teria sido motivado por vingança. A acusação sustenta que Dionatan Portella da Silva temia que Paula revelasse episódios de agressão contra a ex-companheira dele, Thaís Corrêa de Oliveira, além de possíveis ligações com o crime organizado e cargas ilegais de cigarros.

Thaís, que também prestaria depoimento no júri, foi morta a tiros em 2022. A polícia trata o caso como assassinato encomendado.

O que dizem as defesas

Defesa de João Albino Abegg dos Santos

"A defesa do acusado João Albino, representada pelos advogados Felipe de Oliveira e José Paulo Schneider, consigna, inicialmente, que a denúncia ofertada pelo MP foi, ao longo do processo, substancialmente decotada. Isto é, a decisão de recebimento da denúncia e a decisão de prounúncia significaram importantes recortes na excessiva e frágil acusação.

Quanto à investigação da morte da testemunha Thaís, importante pontuar que a investigação foi encerrada e arquivada por manifesta ausência de prova da materialidade delitiva.

No que tange ao cancelamento do Júri, ressalta-se que isso ocorreu por responsabilidade exclusiva do MP, que apesar dos diversos indeferimentos e decisões mantendo a sessão plenária, procurou a todo custo o seu adiamento.

Que fique devidamente explicado: a demora da resposta social no Caso Paula é culpa exclusiva do MPRS, e não das defesas.

No mais, a defesa técnica reforça que permanece pronta para o julgamento, ocasião em que a verdade restará demonstrada."

Defesa de Dionatan Portella da Silva

"NOTA DE ESCLARECIMENTO DA DEFESA DO ACUSADO DIONATAN PORTELLA DA SILVA SOBRE O CANCELAMENTO DO JÚRI.

A defesa de Dionatan Portella da Silva representada pelo advogado Manoel Pedro Castanheira esclarece que o cancelamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, designado para ter seu início nesta tarde, ocorreu em razão da existência de pedido do Ministério Público para alteração do rol de testemunhas de acusação, situação que foi negada pelo juízo da Comarca, pelo Tribunal do Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e ainda pende de julgamento do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa entende que a situação processual é estratégia da acusação em razão da fragilidade e insuficiência de provas para um juízo condenatório.

A decisão, embora respeitável, macula o sofrimento de todos que aguardam pelo deslinde do presente processo.

Soledade, 07 de abril de 2026.

Manoel Pedro Castanheira

OAB/RS 73.823"