Jovem de 24 anos é morto a tiros em Marau, no norte do RS

Vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local. Bombeiros Voluntários de Marau / Divulgação

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no fim da tarde de domingo (6) no bairro Fátima, em Marau, no norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 17h15min na Rua Angelina Rodigheri. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Brigada Militar, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma Saveiro vermelha se aproxima do homem. Na sequência, ocupantes do carro efetuam vários disparos contra ele.

A vítima foi atingida e morreu no local antes de receber atendimento. Ela foi identificada como Alan Bassanesi Miranda, 25 anos.

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