Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de casa em Soledade 

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (12), em Soledade, no norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 23h, no bairro Fontes.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava dentro de sua própria residência quando foi surpreendida pelo atirador. O autor do crime teria chegado ao local a pé e efetuado diversos disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A investigação está a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Soledade. Até o momento, o executor dos disparos não foi identificado e as circunstâncias do crime são apuradas.