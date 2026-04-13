Segurança

Norte do RS
Notícia

Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de casa em Soledade 

Crime ocorreu no bairro Fontes na noite de domingo (12). Polícia Civil investiga possível relação com o tráfico de drogas

Tatiana Tramontina

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