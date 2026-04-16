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“Já faz parte da nossa rotina”: OAB e Polícia Civil discutem combate ao golpe do falso advogado em Passo Fundo

Segundo delegada, a cada 50 ocorrências  registradas no município, 30 são estelionatos

Heloisa Gamero

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