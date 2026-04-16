“Já faz parte da nossa rotina”: OAB e Polícia Civil discutem combate ao golpe do falso advogado em Passo Fundo

Evento aconteceu na OAB Passo Fundo e contou com advogados e forças de segurança. Heloisa Gamero / Agência RBS

Em Passo Fundo, a Polícia Civil recebeu 180 denúncias do chamado golpe do falso advogado em 2026. De acordo com a delegada da 2ª Delegacia de Polícia, Carolina Goulart, a cada 50 ocorrências registradas no município, 30 são estelionatos.

Os dados foram divulgados durante um evento de letramento digital realizado na tarde desta quinta-feira (16), no auditório da OAB de Passo Fundo, com a presença de advogados e forças de segurança. O evento faz parte do Dia D de Combate ao Golpe do Falso Advogado no Rio Grande do Sul.

— Os quatro pilares do golpe são a ilusão, a falsa promessa, a simulação de legitimidade, que são a utilização das imagens dos advogados, com conversas por videochamada, através de telefones VoIP, que é uma tecnologia de internet que não precisa estar nem ancorada no Brasil para copiar o telefone — relatou o comissário de polícia da equipe de investigação de estelionatos, Fabiano César Bolner.

— Fazendo a contratação de linhas telefônicas particulares, esses golpistas usam as imagens e elementos de identificação para criar uma aparência de que esse seria um contato oficial dos respectivos escritórios ou profissionais. Esse golpe já faz parte da nossa rotina — disse a presidente da OAB Passo Fundo, Cibele Stefani Borghetti.

Como funciona

O golpe do falso advogado explora a expectativa de quem aguarda uma decisão judicial. Os criminosos utilizam informações reais, extraídas de sites públicos dos tribunais, para identificar o nome da vítima, o número da ação e quem é o advogado.

De posse desses dados, eles criam perfis em aplicativos de mensagem usando fotos dos profissionais e entram em contato alegando que um valor, como um precatório, foi liberado.

O golpista afirma, porém, que, para sacar o dinheiro, a vítima precisa antecipar o pagamento de uma suposta taxa, imposto ou custo de cartório.

— Diferentemente dos outros golpes, neste os idosos são minoria. A maioria são pessoas abaixo dos 60 anos de idade e de escolaridade diversas. Hoje os golpes estão cada vez mais sofisticados, com o uso de inteligência artificial, e têm assumido uma proporção absurda — explicou o comissário de polícia.

Como agir

O combate a esse crime exige cautela e verificação dupla. Conforme a delegada Carolina Goulart, um método eficaz é o fornecimento de uma senha pelo advogado para o cliente, comunicada em contrato. Dessa maneira, ambos podem solicitar a senha quando suspeitarem da abordagem.

Além disso, a recomendação é que o cliente nunca realize pagamentos solicitados por mensagens de texto, mesmo que o perfil tenha a foto do advogado. O usuário deve ligar diretamente para o telefone fixo ou para o contato que já possuía anteriormente.

Outra medida essencial é conferir o nome do beneficiário antes de confirmar qualquer Pix: se o dinheiro for para uma pessoa desconhecida e não para a conta oficial do escritório ou do tribunal, é sinal de que é golpe.