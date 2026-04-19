Idoso que estava desaparecido é encontrado vivo em Fontoura Xavier

Rosalino havia se perdido na última segunda-feira. Corpo de Bombeiros / Reprodução

Rosalino Nunes, 66 anos, que estava desaparecido havia cinco dias no interior de Fontoura Xavier, norte do Estado, foi encontrado com vida no sábado (18). Conforme o Corpo de Bombeiros, o idoso estava em uma área de mata, próxima ao Rio Fão, distante cerca de 40 km da BR-386.

Segundo as autoridades, o idoso, conhecido como Nino, possui deficiência auditiva e estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (13). Duas equipes realizavam buscas com o auxílio de cães farejadores.

A família havia registrado um boletim de ocorrência na quarta-feira (15), informando que Rosalino foi à residência de um vizinho, a quatro quilômetros de distância, onde foi visto pela última vez. O local é uma área de mata fechada.

Na tarde do sábado (18), um familiar do idoso informou ao Corpo de Bombeiros que Rosalino havia sido localizado por um amigo, que procurava em rota alternativa a da equipe das buscas.