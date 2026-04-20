Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Idosa é encontrada morta com sinais de violência dentro de casa em Santa Rosa

Corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá apontar a causa da morte

Everson Dornelles

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Alessandra Hoppen

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