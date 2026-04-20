Idosa é encontrada morta com sinais de violência dentro de casa em Santa Rosa

Uma mulher de 62 anos foi encontrada morta dentro de casa em Santa Rosa, no noroeste do Estado, na tarde desta segunda-feira (20). A vítima, identificada como Ieda Regina Przyczynski, foi encontrada pela filha na residência da família, no bairro Cruzeiro.

A Brigada Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a mulher já sem vida e com sinais de violência. Segundo a BM, dentro da casa havia objetos caídos e quebrados, além de marcas de sangue.

Conforme a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá apontar a causa da morte e esclarecer os sinais identificados.

Ainda conforme a polícia, Ieda estava viúva havia cerca de um ano e, conforme informações prestadas por familiares à polícia, não mantinha relacionamento no momento.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia, com acionamento da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).