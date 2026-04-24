Idosa de 78 anos é presa em flagrante por suspeita de matar filhote de gato em Ijuí

Brigada Militar foi chamada para atender ocorrência. Janio Fernandes / Arquivo Pessoal

Uma idosa de 78 anos foi presa em flagrante por maus-tratos a animais na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Jardim, em Ijuí, no noroeste do Estado.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado por volta das 10h30min, após uma denúncia. Um vizinho relatou ter presenciado a mulher agredindo dois filhotes de gatos, com cerca de quatro meses de idade. Ele flagrou e filmou a ação.

Ainda conforme a denúncia, o homem ouviu os miados dos animais, que descreveu como um “pedido de socorro”, e decidiu verificar o que estava acontecendo. Ele afirma ter visto a idosa atacando os filhotes com o cabo de uma vassoura.

— Os gatinhos se enfiaram entre as flores e a parede, e ela começou a espetar. Um deles ela jogou para o meu terreno — contou o denunciante, que preferiu não se identificar.

Quando a polícia chegou ao local, um dos animais foi encontrado morto ao lado da residência da suspeita e foi apreendido. O outro filhote não foi localizado.

A idosa foi questionada, disse à polícia que ouviu os miados, mas negou ter visto. Segundo os policiais, ela estava calma e colaborou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde o delegado determinou a prisão em flagrante. O delegado responsável pelo caso, Gustavo Rodrigues Arais, confirmou a transferência da autora à Penitenciária Modulada de Ijuí.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Como denunciar maus-tratos a animais

A legislação brasileira não prevê fiança na fase policial para crimes de maus-tratos contra cães e gatos, o que motivou a transferência imediata da mulher ao sistema prisional.

A Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998) prevê detenção e multa para abusos, ferimentos ou mutilações.

Desde 2020, contudo, casos envolvendo cães e gatos passaram a prever reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda.

A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço quando o crime resulta na morte do animal, reforçando o caráter punitivo da legislação.