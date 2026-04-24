Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Idosa de 78 anos é presa em flagrante por suspeita de matar filhote de gato em Ijuí

Um outro filhote também teria sido agredido, mas o corpo não foi encontrado 

Tamires Hanke

Heloisa Gamero

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