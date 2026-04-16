Identificado corpo encontrado próximo à Transbrasiliana, em Passo Fundo

Foram encontrados quatro cartuchos e um projétil deformado. Cristiano Porto Cardoso / Arquivo pessoal

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado nesta quinta-feira (16), próximo da BR-153, conhecida como Transbrasiliana, em Passo Fundo. A vítima foi identificada como Junior Muller Correa, 35 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (12).

Segundo a Polícia Civil, ele foi morto por disparo de arma de fogo. No local foram encontrados quatro cartuchos e um projétil deformado.

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A família registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento na quarta-feira (15).

Familiares de Júnior informaram que ele estava trabalhando em uma obra e passava as noites em acomodações do local. No dia do desaparecimento, o jovem informou que buscaria comida na casa de sua mãe, mas não apareceu.