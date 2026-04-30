Homem morre e jovem fica ferido em ataque a tiros em Lagoa Vermelha

Um homem de 38 anos morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo no interior de Lagoa Vermelha, no norte do Estado. Durante o ataque, outro jovem, de 23 anos, também ficou ferido. O caso é tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

O crime foi na comunidade de Santo Antônio do Turvo na tarde de quarta-feira (29), a cerca de 40 minutos do centro do município. As duas vítimas são moradoras de Ibiraiaras.

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Conforme a Polícia Civil, os homens foram atingidos por tiros de espingarda. O homem mais velho morreu no local. Já o jovem foi baleado no ombro e socorrido ao hospital. Não há confirmação de suspeitos.