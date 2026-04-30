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Homem morre e jovem fica ferido em ataque a tiros em Lagoa Vermelha

Homem de 38 anos morreu no local e um jovem de 23 foi baleado no ombro. Suspeitos não foram localizados

Alessandra Hoppen

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Heloisa Gamero

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