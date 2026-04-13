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Homem morre após troca de tiros em bar no norte do RS

Crime teria acontecido depois de desentendimento entre a vítima e um segundo homem, que fugiu e é procurado pela polícia; uma pessoa que tentou separar a briga acabou ferida

Alessandra Hoppen

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