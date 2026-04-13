Homem morre após troca de tiros em bar no norte do RS

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos durante troca de tiros em um bar na Vila Paz, em Tapera, no norte do Estado, por volta das 22h de domingo (12).

Segundo a Brigada Militar, testemunhas afirmaram que teria havido um desentendimento dentro do estabelecimento entre dois homens, que passaram a trocar tiros. Um deles ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital, com ferimentos no pescoço. Ele morreu durante o atendimento.

O outro homem fugiu do local e, até o momento, ainda não foi localizado pela polícia.

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Durante a confusão, um terceiro homem tentou separar a briga e acabou atingido por um disparo na perna. Ele recebeu atendimento médico e está fora de risco, conforme a Brigada Militar.