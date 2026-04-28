Homem morre após cair do vigésimo andar de prédio em construção em Tapejara

Um homem de 38 anos morreu após cair no vigésimo andar de um prédio nesta terça-feira (28) em Tapejara, no norte do RS. Ele foi identificado como Luiz Fernando Pereira.

O acidente aconteceu por volta das 11h em um edifício no centro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava na construção do prédio quando despencou de quase 40 metros de altura.

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De acordo com o delegado Venicios Demartini, a investigação preliminar aponta que a vítima trabalhava sem o uso de equipamento de proteção individual (EPI) no momento do acidente.

A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. O corpo foi encaminhado para necropsia.

Nota da empresa

Em nota publicada nas redes sociais, a Dalposso Empreendimentos Imobiliários, empresa responsável obra, informou que colabora com investigações. Confira na íntegra:

"É com profundo pesar que a Dalposso lamenta o falecimento de um de seus colaboradores.

Neste momento de imensa dor, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Não há palavras que possam amenizar uma perda como esta, mas reforçamos que estamos ao lado da família, oferecendo todo o apoio, acolhimento e suporte necessários.

Que encontrem força e conforto para atravessar este momento tão difícil.

As circunstâncias do ocorrido estão sendo devidamente apuradas, e a empresa está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o completo esclarecimento dos fatos.