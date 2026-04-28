Segurança

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Notícia

Homem morre após cair do vigésimo andar de prédio em construção em Tapejara

Caso ocorreu na manhã desta terça (28) no centro da cidade. Homem trabalhava quando despencou de altura de 40 metros

Heloisa Gamero

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