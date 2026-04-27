Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é preso por tentar matar o próprio filho com golpes de facão em Fontoura Xavier

Suspeito foi encontrado com facão de 40 centímetros na cintura e sinais de embriaguez, segundo a Brigada Militar

Alessandra Hoppen

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