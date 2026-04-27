Homem é preso por tentar matar o próprio filho com golpes de facão em Fontoura Xavier

Um homem foi preso suspeito de tentar matar o próprio filho com golpes de facão na localidade de Picada Rosa, interior de Fontoura Xavier, no norte do Estado. Foi na noite de domingo (26).

Segundo a Brigada Militar, a guarnição iniciou buscas após receber denúncia de que uma vítima deu entrada no hospital com ferimentos por arma branca.

O homem, que é pai da vítima, foi localizado em uma cancha de bocha e, segundo a BM, com sinais de embriaguez. Ele estava com hematomas no rosto e com as roupas sujas de sangue.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram um facão de cerca de 40 centímetros na cintura do suspeito, que foi preso em flagrante. Durante o deslocamento, ele ainda teria feito ameaças de morte contra o filho.