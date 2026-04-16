Segurança

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Homem é preso por ameaçar a irmã em caso de violência doméstica no norte do Estado

Suspeito de 37 anos usava pedaços de madeira e garrafas quebradas. Medidas protetivas foram solicitadas para a vítima e sua filha

Alessandra Hoppen

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