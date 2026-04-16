Homem é preso por ameaçar a irmã em caso de violência doméstica no norte do Estado

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por ameaçar a própria irmã em Soledade, no norte do Estado. A prisão aconteceu na noite da última terça-feira (14), no bairro Fontes, em contexto de violência doméstica.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava agressivo, com pedaços de madeira e garrafas quebradas. Segundo relato da vítima, ele fez ameaças e ainda tentou agredi-la, assim como a filha dela.
O homem foi preso em flagrante pelo crime de ameaça. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Após o registro, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Soledade.
A prisão foi efeturada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), após atendimento inicial da Brigada Militar.
Violência contra a mulher
Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Ministério Público
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.
- Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.
Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556
- A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Disque 100 - Direitos Humanos
- Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos