Homem é preso por ameaçar a irmã em caso de violência doméstica no norte do Estado

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por ameaçar a própria irmã em Soledade, no norte do Estado. A prisão aconteceu na noite da última terça-feira (14), no bairro Fontes, em contexto de violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava agressivo, com pedaços de madeira e garrafas quebradas. Segundo relato da vítima, ele fez ameaças e ainda tentou agredi-la, assim como a filha dela.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de ameaça. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Após o registro, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Soledade.

A prisão foi efeturada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), após atendimento inicial da Brigada Militar.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos