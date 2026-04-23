Homem é preso na rodoviária de Passo Fundo por importunação sexual contra adolescente em ônibus

Imagens registraram momento da prisão do suspeito. Câmeras de Segurança / Reprodução

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos dentro de um ônibus intermunicipal, em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (22).

De acordo com o motorista do veículo, o ônibus se deslocava de Porto Alegre em direção à Passo Fundo e durante uma parada em Soledade, por volta das 18h15min, passageiros denunciaram a situação. A jovem é moradora de Passo Fundo e retornava para a cidade.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito praticou atos sexuais durante o trajeto, tocando a vítima de forma inapropriada e sem consentimento. A ação foi percebida por uma passageira, que auxiliou a adolescente e impediu que o agressor continuasse com as agressões.

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O suspeito tinha como destino Erechim, mas após as denúncias, foi contido na Estação Rodoviária de Passo Fundo e preso pela Brigada Militar por volta de 20h45min.