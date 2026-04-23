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Homem é preso na rodoviária de Passo Fundo por importunação sexual contra adolescente em ônibus

Suspeito de 55 anos tocou a jovem durante o trajeto do ônibus, que se deslocava de Porto Alegre.

Tatiana Tramontina

Repórter

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Alessandra Hoppen

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