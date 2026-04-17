Homem é preso após agredir esposa e incendiar casa no norte do RS

Um homem foi preso em flagrante por agredir a esposa e incendiar a própria residência em Barão de Cotegipe, no norte do estado. O caso aconteceu por volta das 20h de quinta-feira (16), na Rua Aldo Pegoraro, bairro Malysz.

A Polícia Civil trata como um desentendimento familiar. O homem teria ameaçado verbalmente a esposa e depois a atingiu com tapas. Na sequência, ele ateou fogo no interior da casa, que ficou parcialmente destruída.

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Os Bombeiros Voluntários de Barão de Cotegipe foram acionados para atender à ocorrência, mas ao chegarem no local, o fogo já tinha sido controlado por vizinhos e familiares.