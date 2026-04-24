Homem é morto após ameaçar cunhado e atear fogo à casa onde vivia com a esposa; casal estava em processo de separação

Um homem foi morto a tiros após ameaçar o cunhado e incendiar a residência onde morava com a esposa na tarde de quinta-feira (23) em São João da Urtiga, no norte do Estado.
Segundo a delegada Alessandra Crestani, Antônio Costa Neto, 70 anos, foi morto após invadir o comércio do cunhado armado com duas facas. O homem, que é policial aposentado, atirou contra Antônio, que morreu no local.
O autor dos disparos se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos. Ele alegou legítima defesa e foi liberado.
Mais cedo, antes de ir armado até o comércio, Antônio colocou fogo na residência em que vivia com a esposa. Segundo a delegada, a mulher havia saído de casa no dia anterior.
A Polícia Civil confirmou que o casal estava em processo de separação. Uma semana antes, a esposa havia registrado ocorrência contra ele pelo crime de injúria.
Um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos. Nos próximos dias, a polícia deve ouvir testemunhas e familiares para apurar o ocorrido.