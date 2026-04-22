Segurança

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Homem é morto a tiros no bairro Vera Cruz em Passo Fundo; suspeitos fugiram

Homem tinha diversos ferimentos por disparos de arma de fogo. Vítima é Bruno Miranda Rosa, 31 anos

Alessandra Hoppen

Repórter

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