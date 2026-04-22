Homem é morto a tiros no bairro Vera Cruz em Passo Fundo; suspeitos fugiram

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (21) no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, no norte do Estado. O crime ocorreu por volta das 22h30min, na Rua Santa Cruz. A vítima foi identificada como Bruno Miranda Rosa.

De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas teriam passado pela vítima e efetuado diversos disparos de arma de fogo. Pessoas que estavam nas proximidades afirmaram não ter testemunhado o crime.

No local, a polícia apreendeu munições de calibre 9mm, além de objetos como um facão, um cachimbo, um isqueiro e um bombril.

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A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para necropsia. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou suspeitos identificados.