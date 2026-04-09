Homem é morto a tiros dentro de casa no noroeste do Estado

Um homem de 42 anos foi morto a tiros em Doutor Maurício Cardoso, município de 4,5 mil habitantes no noroeste do Estado. A vítima estava em casa com o enteado, um menino de 12 anos, quando dois indivíduos invadiram o local.

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (8), em uma residência na Rua Miraguai. De acordo com informações da Brigada Militar, os criminosos ordenaram que a criança se trancasse em um quarto. Em seguida, o menino relatou ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e, logo depois, correu para buscar ajuda na casa de uma vizinha.

Ao chegar no local, os policiais confirmaram a morte do homem, que foi encontrado ao lado de um sofá. A perícia preliminar identificou projéteis deflagrados e marcas de tiros no móvel.

Após os disparos, os autores do crime reviraram armários nos quartos da residência. A principal linha de investigação aponta que a vítima possivelmente exercia atividades ligadas ao tráfico de drogas no local.