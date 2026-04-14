Homem é indiciado por mandar matar ex-companheira em Soledade

Câmeras gravaram momento do ataque à vítima, atingida enquanto chegava em casa. Câmeras de segurança / Reprodução

A Polícia Civil concluiu a investigação que apurava uma tentativa de feminicídio ocorrida em Soledade, no norte do RS, em 10 de dezembro de 2025. O inquérito foi remetido ao Judiciário na segunda-feira (13), com indiciamento de um homem de 42 anos, ex-companheiro da vítima.

Conforme a polícia, Newilson Dalbosco de Castro foi responsável por contratar um executor para matar Daiane Martins, 40 anos.

Um segundo homem, que seria motorista do carro usado na ação, também deve responder pelo crime. O autor dos disparos não foi identificado. Câmeras de monitoramento registaram o momento do ataque (veja vídeo abaixo).

Leia Mais Investigado por tentativa de feminicídio é preso por descumprir medida protetiva em Soledade

Newilson está preso desde 30 de dezembro na Penitenciária de Florianópolis (SC) por descumprimento de medida protetiva. A nova ordem judicial de prisão preventiva foi comunicada e executada no presídio onde ele está recolhido nesta terça-feira (14).

Em nota (leia abaixo na íntegra), o advogado do suspeito, Robson Lazzari, afirma que a defesa vai recorrer da decisão que decretou a sua prisão preventiva, e que os outros dois homens citados no caso são "desconhecidos de Newilson".

Relembre o caso

Daiane Luiza Martins foi baleada diversas vezes, inclusive na cabeça, enquanto manobrava seu carro na garagem de casa, no bairro Expedicionário, em Soledade, às 22h do dia 10 de dezembro.

O autor dos tiros estava na carona de um Fiat Palio vermelho, parado próximo à residência. Câmeras de segurança registaram o momento que os suspeitos param o carro na rua, às 21h11min, e aguardam quase uma hora até a chegada da mulher.

Leia Mais Agressor esperou quase 1h antes de atirar em mulher em Soledade; câmeras registraram o ataque

Quando ela entra na garagem, de carro, o autor atira diversas vezes e chega a abrir a porta do veículo para disparar contra a vítima. O executor contratado estava encapuzado e fugiu em seguida.

Daiane tinha medida protetiva contra Newilson desde 24 de outubro de 2025 e havia instalado as câmeras na residência para se proteger.

Nota da defesa na íntegra

"Ao mesmo tempo em que se solidariza com a vítima, desejando pronta recuperação, a defesa de NEWILSON informa que irá recorrer da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Na data do crime o casal estava separado, e Newilson já estava morando em Santa Catarina. Imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas à Polícia, comprovando que Newilson recebia uma pizza em Florianópolis no exato momento em que a vítima sofreu tentativa de homicídio em Soledade/RS.