Segurança

Tentativa de feminicídio
Notícia

Homem é indiciado por mandar matar ex-companheira em Soledade

Vítima foi atingida por diversos tiros, inclusive na cabeça, na noite de 10 de dezembro de 2025. Mandante está preso preventivamente

Rebecca Mistura

Repórter

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