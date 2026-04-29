Homem é encontrado morto às margens da BR-386, em Iraí

Um homem foi encontrado morto nesta quarta-feira (29), em Iraí, às margens da BR-386, no norte do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi localizada por volta das 7h, próximo ao acesso para Ametista do Sul. O delegado Leonardo Alexandre Baggio relatou que o corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

A polícia aguarda o laudo da necropsia para confirmar a causa da morte e identificar a vítima. Até o momento, as possíveis motivações para o crime não foram divulgadas.

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