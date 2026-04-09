Segurança

Homicídio
Notícia

Homem é atingido por tiro e cai de telhado em Passo Fundo

A vítima, Cleiton Jaime da Rosa Dias, estava sobre um galpão, no bairro Cruzeiro  

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS