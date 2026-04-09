Homem é atingido por tiro e cai de telhado em Passo Fundo

Um homem de 23 anos foi morto durante a madrugada desta quinta-feira (9) por disparo de arma de fogo, no bairro Cruzeiro, em Passo Fundo.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Daniela de Oliveira Mineto, a vítima foi identificada como Cleiton Jaime da Rosa Dias. O tiro atingiu suas nádegas, perfurando a artéria femoral.

Após ser atingido, Cleiton caiu do telhado, sendo constatado o óbito no local.

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