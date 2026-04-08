Homem condenado a mais de 50 anos por crimes sexuais contra os filhos é preso no norte do RS

Uma operação conjunta entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar prendeu um homem condenado a mais de 50 anos de reclusão por estupro de vulnerável e maus-tratos. A captura aconteceu em Trindade do Sul, município de 7,7 mil habitantes no norte do Estado, na noite de terça-feira (7).

Segundo os registros processuais, os crimes ocorreram em Porto Alegre entre os anos de 2009 e 2016. O condenado foi responsabilizado por estupro de vulnerável de forma reiterada, importunação sexual e maus-tratos, todos praticados contra seus dois filhos dentro do contexto familiar.

Na época do início das agressões, as crianças tinham entre quatro e nove anos de idade. O processo também registrou que a prática de importunação sexual contra a filha continuou até ela completar 15 anos.

O homem era considerado foragido após a expedição de um mandado de prisão definitiva para o cumprimento da pena em regime fechado. A sentença foi proferida pelo Tribunal de Justiça em Porto Alegre em junho de 2024 e já transitou em julgado.

A ação que levou à prisão foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o suporte do setor de inteligência do Comando Regional de Polícia Militar Norte.