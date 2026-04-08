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Homem condenado a mais de 50 anos por crimes sexuais contra os filhos é preso no norte do RS

Foragido foi capturado em Trindade do Sul após operação conjunta do Ministério Público e da Brigada Militar. Crimes ocorreram em Porto Alegre entre 2009 e 2016 

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