Estabelecimentos são interditados pelo crime de poluição sonora em Passo Fundo

Dois estabelecimentos em Passo Fundo foram interditados pelo crime de poluição sonora na noite de sábado (11). Um deles fica no bairro Boqueirão e outro no São Luiz Gonzaga.

Além do município, a Operação Hush Up – Combate à Poluição Sonora do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (3º BPAmb BM) e outras forças de segurança, reprimiu a perturbação de sossego em Carazinho, Frederico Westphalen e Erechim.

Ao todo, a ação autuou quatro estabelecimentos e trinta veículos, recolheu nove carros, e apreendeu três equipamentos de som.

Segundo os agentes, a operação busca orientar a população acerca dos prejuízos causados pelo excesso de barulho.

Os policiais militares utilizaram sonômetro, equipamento que possibilita a medição precisa dos níveis de ruído.

Crime Ambiental

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), no seu artigo 54, classifica como crime a poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana.